Sabe aquelas pessoas que dizem que o futebol não é um jogo de sorte ou azar?

Sugira-lhes ver este U. Leiria-Santa Clara.

Incrível!

O Santa Clara segue em frente na Taça de Portugal, depois de derrotar a U. Leiria num jogo em que fez tão pouco, mas tão pouco, que as duas vezes que colocou a bola na baliza do adversário, fê-lo com toques… do adversário.

Por outro lado, a equipa do Campeonato de Portugal procurou o golo durante todo o jogo, sempre sem sucesso. E diz adeus à Taça após uma derrota por 2-0.

Um adeus frustrante para a equipa de Filipe Caetano, certamente. Porque foi capaz de dominar um adversário da Liga, mas não o conseguiu ferir nas várias oportunidades de que dispôs.

Basta dizer que o Santa Clara chegou ao intervalo a vencer, sem ter feito um remate à baliza. Um que fosse!

Na estreia de Nuno Campos como treinador do Santa Clara, o conjunto açoriano mostrou organização defensiva, mas enormes dificuldades em construir jogo no ataque e até em segurar a posse de bola.

Mas teve sorte. Chegou à vantagem perto do intervalo graças a um autogolo de Gonçalo Gregório, após livre de Rafael Ramos.

Na segunda parte, o conjunto insular melhorou ligeiramente, mas continuou sem criar perigo para a baliza de Bozinoski. Tanto que o mais perto que esteve de marcar, foi num quase autogolo (sim, outro) de Diego Galo.

E depois dessa ameaça, o segundo golo do Santa Clara chegou novamente embrulhado em felicidade. Lincoln bateu um livre direto em posição frontal, ainda muito longe da baliza, a bola desviou na barreira em Jair Silva, e traiu o guarda-redes do U. Leiria, que ia lançado para o lado contrário.

Lá diz o povo: a sorte de uns é o azar de outros. E neste jogo o sortudo e o azarento não podiam ser mais claros.

FICHA DE JOGO

Estádio Magalhães Pessoa, Leiria.

U. LEIRIA: Tomás Bozinoski; Benny (Leandro Antunes, 72m), Babanco (Nuninho, 64m), Ragner Paula, Gonçalo Gregório, Jair Silva (Paulinho, 64m), Kaká, Diego Galo, Filipe Almeida, Habib Sylla e Marcos Silva (Afonso Caetano, 72m).

Treinador: Filipe Cândido.

SANTA CLARA: Marco; Rafael Ramos, João Afonso, Boateng (Tassano, 62m) e Mansur; Nené, Anderson Carvalho e Ricardinho; Jean Patric, Luiz Phellype (Bouldini, 69m) e Lincoln.

Treinador: Nuno Campos.

Árbitro: Manuel Mota, auxiliado por Jorge Fernandes e Nuno Eiras.

Ao intervalo: 0-1.

Disciplina – cartões amarelos: Ragner (60m) e Anderson Carvalho (90+4).

Golos: Gonçalo Gregório (autogolo), 38m; Lincoln, 62m.