O Rio Ave, da II Liga, garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal depois de vencer o Olhanense, do Campeonato Portugal, por 2-1, com uma reviravolta no marcador assinada por Aziz.

Depois de Nuno Matos, de grande penalidade a castigar mão na bola de Santos, ter dado uma vantagem madrugadora aos algarvios, inaugurando o marcador aos 10 minutos, o avançado ganês dos vila-condenses mudou o rumo do jogo, já na segunda parte, assinando um bis com os golos aos 58 e 68 minutos.

O Rio Ave encontrou muitas dificuldades em criar situações de finalização no primeiro tempo, de resto, pelo que após o descanso o técnico Luís Freire arriscou, lançando Pedro Mendes, mais um avançado para o jogo, e aumentando o volume ofensivo da equipa.

Foi então que Azis bisou em dez minutos e tornou-se a figura do jogo, acabando por quebrar a resiliência do Olhanense, que, mesmo reforçando a frente, foi perdendo fulgor tanto a defender como a explorar o contra-ataque, permitindo que o Rio Ave fosse controlando o 2-1 até ao final.

FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa)

RIO AVE: Leo Jardim, Sylla (Ângelo, 88), Santos, Pantalon, Sávio (Pedro Amaral, 67), Vítor Gomes, Guga, João Graça (Pedro Mendes, 46), Zé Manuel (Anderson, 78), Aziz e Gabrielzinho (Joca, 67).

Suplentes não utilizados: Magrão, Ângelo, Joca, Pedro Mendes, Pedro Amaral, Zimbabwe e Anderson.

Treinador: Luís Freire.

OLHANENSE: Miguel Carvalho, Carlitos, Tiago Sousa, Cavadas, Magrini (João da Silva, 72), Semedo, Nóbrega (Jair, 72), Xavi, Edson Pires (Djoulou, 82), Cláudio Maior (Walker, 72) e Ricardo Matos.

Suplentes: Lucas, João da Silva, Jair, Diarra, Pedro Paz, Walker e Djoulou).

Treinador: Carlo Perrone.

Marcadores: 0-1, Nuno Matos, 10m; 1-1, Aziz, 58; 2-1, Aziz, 68.