Taça de Portugal: todos os resultados e os emparelhamentos da 4.ª eliminatória
Já caíram três equipas da Liga
Os primeiros catorze jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal já fizeram três vítimas entre as equipas da Liga: Alverca, Estrela da Amadora e Gil Vicente.
Confira todos os resultados e veja também os emparelhamentos da 4.ª eliminatória.
Resultados da III eliminatória
Sexta-feira, 17 outubro:
Desportivo de Chaves (II) – Benfica (I), 0-2
Sábado, 18 outubro:
Rebordelo (D) – Nacional (I), 1-3
São João de Ver (L3) – Famalicão (I), 0-3
Sporting de Covilhã (L3) – União Nogueirense (D), 1-0
Fornos de Algodres (D) – AVS (I), 0-7
Alpendorada (CP) – Estrela Amadora (I), 3-1
Bragança (CP) – Sporting de Braga (I), 0-1
Torreense (II) – Oliveirense (II), 1-1 (1-1 ap, 5-4 gp)
Sporting de Espinho (D) – Santa Clara (I), 0-0 (0-0 ap, 2-4 gp)
União de Leiria (II) – Alverca (I), 2-2 (2-2 ap, 4-2 gp)
Portimonense (II) –Arouca (I), 1-2
Marco 09 (L3) – Farense (II), 0-3
Celoricense (CP) - FC Porto (I), 0-4
Académico Viseu (II) – Gil Vicente (I), 2-1
Paços de Ferreira (II) – Sporting (I), a decorrer
Domingo, 19 outubro:
Fafe (L3) – Moreirense (I), 14:00
Mortágua (CP) – Portimonense (CP), 15:00
Silves (D) – Louletano (CP), 15:00
Ançã (D) – Casa Pia (I), 15:00
Amarante (L3) – Leixões (II), 15:00
Atlético (L3) – Felgueiras (II), 15:00
Vila Meã (CP) – Vila Caiz (D), 15:00
Comércio e Indústria (CP) – Vianense (CP), 15:00
Lusitano de Évora (L3) – Olivais e Moscavide (D), 15:00
União de Lamas (CP) – Vitória de Guimarães (I), 15:00
Sintrense (CP) – Rio Ave (I), 15:00
Vila Real (CP) – Tondela (I), 15:00
Anadia (CP) – Marinhense (CP), 15:00
Lusitânia de Lourosa (II) – Resende (CP), 15:00
Caldas (L3) – Mirandela (CP), 15:00
1.º Dezembro (L3) – Benfica Castelo Branco (CP), 15:00
Belenenses (L3) – Estoril Praia (I), 18:00
Programa da IV eliminatória
Domingo, 23 novembro:
Atlético (L3) / Felgueiras (II) - Benfica (I)
Sporting de Braga (I) - Nacional (I)
AVS (I) - Académico Viseu (II)
Belenenses (L3) / Estoril Praia (I) - Famalicão (I)
1.º Dezembro (L3) / Benfica Castelo Branco (CP) - União de Leiria (II)
Alpendorada (CP) - Ançã (D) / Casa Pia (I)
Fafe (L3) / Moreirense (I) - Arouca (I)
Vila Real (CP) / Tondela (I) - Caldas (L3) / Mirandela (CP)
Farense (II) - Silves (D) / Louletano (CP)
Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP) / Vianense (CP)
Lusitânia de Lourosa (II) – Resende (CP) - Torreense (II)
União de Lamas (CP) / Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP) / Portimonense (CP)
Paços de Ferreira (II) / Sporting (I) - Anadia (CP) / Marinhense (CP)
Vila Meã (CP) / Vila Caiz (D) - Amarante (L3) / Leixões (II)
Sporting de Covilhã (L3) – Lusitano de Évora (L3) / Olivais e Moscavide (D)
FC Porto (I) - Sintrense (CP) / Rio Ave (I)