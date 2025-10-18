Os primeiros catorze jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal já fizeram três vítimas entre as equipas da Liga: Alverca, Estrela da Amadora e Gil Vicente.

Confira todos os resultados e veja também os emparelhamentos da 4.ª eliminatória.

Resultados da III eliminatória

Sexta-feira, 17 outubro:

Desportivo de Chaves (II) – Benfica (I), 0-2

Sábado, 18 outubro:

Rebordelo (D) – Nacional (I), 1-3

São João de Ver (L3) – Famalicão (I), 0-3

Sporting de Covilhã (L3) – União Nogueirense (D), 1-0

Fornos de Algodres (D) – AVS (I), 0-7

Alpendorada (CP) – Estrela Amadora (I), 3-1

Bragança (CP) – Sporting de Braga (I), 0-1

Torreense (II) – Oliveirense (II), 1-1 (1-1 ap, 5-4 gp)

Sporting de Espinho (D) – Santa Clara (I), 0-0 (0-0 ap, 2-4 gp)

União de Leiria (II) – Alverca (I), 2-2 (2-2 ap, 4-2 gp)

Portimonense (II) –Arouca (I), 1-2

Marco 09 (L3) – Farense (II), 0-3

Celoricense (CP) - FC Porto (I), 0-4

Académico Viseu (II) – Gil Vicente (I), 2-1

Paços de Ferreira (II) – Sporting (I), a decorrer

Domingo, 19 outubro:

Fafe (L3) – Moreirense (I), 14:00

Mortágua (CP) – Portimonense (CP), 15:00

Silves (D) – Louletano (CP), 15:00

Ançã (D) – Casa Pia (I), 15:00

Amarante (L3) – Leixões (II), 15:00

Atlético (L3) – Felgueiras (II), 15:00

Vila Meã (CP) – Vila Caiz (D), 15:00

Comércio e Indústria (CP) – Vianense (CP), 15:00

Lusitano de Évora (L3) – Olivais e Moscavide (D), 15:00

União de Lamas (CP) – Vitória de Guimarães (I), 15:00

Sintrense (CP) – Rio Ave (I), 15:00

Vila Real (CP) – Tondela (I), 15:00

Anadia (CP) – Marinhense (CP), 15:00

Lusitânia de Lourosa (II) – Resende (CP), 15:00

Caldas (L3) – Mirandela (CP), 15:00

1.º Dezembro (L3) – Benfica Castelo Branco (CP), 15:00

Belenenses (L3) – Estoril Praia (I), 18:00

Programa da IV eliminatória

Domingo, 23 novembro:

Atlético (L3) / Felgueiras (II) - Benfica (I)

Sporting de Braga (I) - Nacional (I)

AVS (I) - Académico Viseu (II)

Belenenses (L3) / Estoril Praia (I) - Famalicão (I)

1.º Dezembro (L3) / Benfica Castelo Branco (CP) - União de Leiria (II)

Alpendorada (CP) - Ançã (D) / Casa Pia (I)

Fafe (L3) / Moreirense (I) - Arouca (I)

Vila Real (CP) / Tondela (I) - Caldas (L3) / Mirandela (CP)

Farense (II) - Silves (D) / Louletano (CP)

Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP) / Vianense (CP)

Lusitânia de Lourosa (II) – Resende (CP) - Torreense (II)

União de Lamas (CP) / Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP) / Portimonense (CP)

Paços de Ferreira (II) / Sporting (I) - Anadia (CP) / Marinhense (CP)

Vila Meã (CP) / Vila Caiz (D) - Amarante (L3) / Leixões (II)

Sporting de Covilhã (L3) – Lusitano de Évora (L3) / Olivais e Moscavide (D)

FC Porto (I) - Sintrense (CP) / Rio Ave (I)