Ricardo Sousa, treinador do Mafra, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Portimão, após a passagem história às meias-finais da Taça de Portugal alcançada frente aos algarvios:



«Vínhamos com a lição bem estudada. Sabíamos que íamos jogar contra uma bela equipa, muito bem orientada. Tenho um respeito muito grande pelo trabalho do treinador do Portimonense, que está a fazer um excelente trabalho, mas nós temos as nossas armas.

Sabíamos que não íamos alterar nada no nosso processo de construção. Não vínhamos cá jogar com o autocarro em frente à baliza, nem com a tendência mais defensiva, mas aquilo que pretendíamos era conseguir criar muita dificuldade ao Portimonense que sabia nós éramos uma equipa que gosta de ter bola, de agredir a defesa contrária. Conseguimos ter um poderio muito grande principalmente na gestão da velocidade que demos ao jogo.

Conseguimos uma boa vitória, queríamos continuar a fazer história. O que disse aos meus jogadores, antes do jogo, foi que não queria que se arrependessem de não terem dado um pouco mais do que aquilo que deviam. E eles, em vez de darem 200, deram 300. Não existem impossíveis no futebol. Apesar de sermos uma equipa de divisão inferior, temos as nossas armas, a nossa qualidade, e a maior parte destes jogadores há dois, três anos estavam a disputar o Campeonato de Portugal. Não tenho dúvidas de que 10, 11, 12 jogadores desta equipa, se estivessem na I Liga, jogariam fácil.

Queríamos continuar a fazer história, mas ainda não é suficiente. Quero estar no Jamor.»

[É esse o grande objetivo?]: «Desde Vila Franca de Xira que disse que queria estar no Jamor e muita gente, depois do jogo, não acreditava que conseguíssemos. Aqui está uma prova inequívoca de que, quando há sonhos, eles conseguem-se realizar.

Vamos defrontar uma bela equipa que é o Tondela, mas vamos querer passar e estar no Jamor. Já ganhei uma Taça pelo Beira Mar e, para nos ganharem, com o sentimento de presença que esta equipa tem, vão ter de correr muito mais do que nós.»

[Palavra para os adeptos presentes no Estádio]: «Não é fácil, numa quinta-feira à noite, ter tantos adeptos presentes. Temos tido muitos jogos em que têm dito sempre presente. Esta não é vitória só do plantel: é da cidade. Temos falado muito do plantel, do grupo, mas temos um presidente que é talvez o segundo presidente que tem mais anos à frente de uma equipa profissional no futebol português. Dar também os parabéns a uma pessoa que passa despercebida, mas parte do sucesso é dele. É uma pessoa que trabalha comigo todos os dias, temos muitas discussões, mas, acima de tudo, está a lealdade e o que tem feito é de uma qualidade estonteante. Esta vitória é muito dele.»

[Registo do Mafra é pior em casa]: «Infelizmente, não temos conseguido ganhar tanto, mas vencemos, por exemplo, o Moreirense. Agora, até à meia-noite, vamos festejar esta vitória, depois é pensar já no Estrela. A Taça fica mais lá para a frente.»