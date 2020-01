O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, na Luz, para os quartos de final da Taça de Portugal 2019/20:

«Uma palavra para os meus jogadores: foram brilhantes nesta participação, e em especial para o nosso capitão, Tarantini, que jogou com 39 graus de febre. Saímos com brilhantismo da prova, ou pelo menos com honra, ao contrário da Taça da Liga, na qual deveríamos estar na final four. Fizemos uma primeira parte excelente, confundimos o Benfica. Não só por sairmos a três, mas também por alternar o Tarantini com o Filipe a baixar. Atraímos o Benfica à pressão, para depois explorar as entre-linhas e a profundidade. Sobretudo a profundidade. Foi assim que chegámos aos dois golos.»

«Preparámos a equipa para a pressão que o Benfica ia exercer na segunda parte. Soubemos resolver isso, sair da pressão, mas depois não soubemos dar sequência. Abusámos do pontapé para a frente. Não conseguimos descobrir saída, e o Benfica empurrou-nos para trás, também com a entrada do Seferovic. Tivemos de baixar as linhas. O Benfica faz o 3-2, reagimos com normalidade, voltámos a ter qualidade, com o Benfica a baixar as linhas, mas já não conseguimos. Parabéns ao Benfica. Saímos de cabeça levantada. Foi uma boa arbitragem, com duas equipas que procuraram ganhar. É assim que gosto do futebol, ao contrário do que aconteceu na Taça da Liga.»

«O Mehdi perdeu um pouco de frescura, o que é normal, dado o comportamento na primeira parte. Tivemos alguma dificuldade em pressionar também o meio-campo do Benfica. Há sempre um equilíbrio entre o mérito do Benfica e demérito nosso. Mas levo mais para mérito do Benfica. Foi mais pressionante, encostou mais nos nossos jogadores. Reagimos bem ao 3-2. Termina a participação, mas de forma honrada. Não estou satisfeito, de forma alguma, mas fico satisfeito com o comportamento da equipa.»