Mário Silva, treinador do Rio Ave, analisa a vitória no reduto do Monção (1-2), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«A Taça de Portugal é uma competição difícil para todas as equipas. Mesmo havendo equipas de escalões inferiores a jogar contra equipas da Liga, as coisas são sempre difíceis. O nível de motivação dos jogadores sobe, contra as equipas chamadas maiores. Entrámos bem no jogo, mas depois – e o campo não ajudou para o nosso tipo de jogo – a réplica do adversário foi forte, dentro das possibilidades da equipa contrária. Cumprimos o objetivo que era passar. Podíamos ter feito mais um ou dois golos, mas não foi possível. Mas apesar de termos ganho, temos que melhorar.»

* por José Manuel Raposo