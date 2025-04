João Tomé, jogador do Rio Ave, em declarações na Flash Interview da RTP3 após a derrota frente ao Sporting por 2-1 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Análise do jogo]

«Preparámos este jogo para conseguir virar a eliminatória, porque o nosso objetivo era conseguir chegar à final da Taça, depois do trajeto que fizemos até aqui. Acho que até entrámos bem no jogo, tranquilos, mas acabámos por sofrer aquele golo de canto que ditou quase o resultado de eliminatória, porque estávamos com uma desvantagem de dois golos na casa deles. Aqui tínhamos um bocado mais de vantagem, mas o Sporting é uma equipa que está muito bem neste momento.»

«Acho que prepararam o jogo também com muito respeito a nós. Não rodaram muito a equipa e nós conseguimos impor o nosso jogo em algumas partes do jogo, mas como eu disse, acabámos por sofrer primeiro o golo e a partir daí foi difícil ir atrás do resultado, apesar de que conseguimos na segunda parte ainda marcar um golo e termos algumas oportunidades, mas com o primeiro golo sofrido foi muito complicado irmos atrás do jogo, mas agora é olhar em frente e continuar o trabalho na Liga, porque ainda faltam quatro jogos.»