A FIGURA: Rodrigo Pinho



O avançado brasileiro, que está a caminho do Benfica, não destoou daquela que tem sido a tónica desta temporada. O ‘homem golo’ dos madeirenses apareceu no sítio certo, como tem sido seu apanágio, para infligir o primeiro tiro certeiro na muralha verde e branca. Rodrigo Pinho fez o sexto golo na Taça de Portugal.

O MOMENTO: Tomás acerta na trave, 7 minutos



Ainda o jogo estava no início, mas o Sporting queria fazer-se à vida cedo. Numa jogada pela direita, Matheus Nunes cruzou para Tiago Tomás, mas o jovem avançado dos leões atirou à barra.

OUTROS DESTAQUES:



Léo Andrade: o jovem central maritimista coroou mais uma boa exibição com um golo, que teve o condão de tranquilizar a equipa e sentenciar o jogo, assegurando a passagem dos madeirenses aos quartos de final da Taça. Muito atento, teve poucos lapsos ao longo do jogo, e procurou ajudar Hermes a conter o ataque do Sporting pelo lado esquerdo da sua defesa.

Caio Secco: garantiu ‘folha limpa’ num jogo que se antevia sempre complicado. Perante uma equipa em forma, o guarda-redes brasileiro, que tem sido o titular na Taça, voltou a merecer a confiança de Milton Mendes, com algumas boas defesas.

Palhinha: no melhor pano cai a nódoa… O médio leonino exibiu-se a bom nível, destacando-se como pêndulo da equipa e, sobretudo, pelas bolas recuperadas. No entanto, ficou ligado ao golo do Marítimo, ao perder a bola que deu início à jogada de contra-ataque.

Feddal: O defesa internacional marroquino foi o mais autoritário dos centrais sportinguistas. Esteve em bom plano durante quase toda a partida, apesar de algumas veleidades, num ou outro lance.