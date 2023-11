O Santa Clara foi forçado a trabalho extraordinário para bater o Elvas, no Alentejo, e seguir em frente para os oitavos de final da Taça de Portugal. Após a igualdade em 120 minutos de jogo (1-1), o líder da II Liga foi mais eficaz no desempate por penáltis (1-4).

Os golos surgiram apenas no prolongamento. Gabriel Silva saiu do banco para colocar o Santa Clara em vantagem (95m), mas César Medina relançou o Elvas no encontro, assinando o empate ao minuto 115.

A abnegação da equipa do Campeonato de Portugal merece nota de destaque. Porém, a grande figura no desempate por penáltis foi o guarda-redes visitantes, Marcos Díaz.

O experiente guardião argentino defendeu dois castigos máximos, os jogadores do Santa Clara converteram todas as tentativas (1-4) e garantiram a passagem à eliminatória seguinte.