Uma entrada forte e decidida na segunda parte encaminhou o apuramento do Casa Pia para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira. Um golo de Rafael Martins pouco depois do intervalo e outro de Poloni, na compensação, ditaram o 0-2 final em São Martinho do Campo.

Pelo caminho fica o São Martinho, equipa do Campeonato de Portugal que foi combativa e soube fechar espaços a uma equipa de Filipe Martins com várias alterações no onze inicial. Contudo, os campenses acabaram por não resistir aos naturais maiores argumentos da equipa da I Liga.

Mas a tarefa não foi fácil para uma das sensações positivas de 2022/23 no principal escalão.

É certo que o São Martinho não chegou com grande perigo na primeira parte à baliza de Lucas Paes, mas conseguiu ser uma equipa unida e coesa – não se fechando absolutamente atrás – para evitar aproximações e oportunidades aos visitantes. A espaços, teve alguns bons lances individuais a meio-campo, mas escassearam chegadas ao terço ofensivo.

Numa linha bem coordenada de cinco a defender, com Luiz Grando a apoiar Tiago Valente e Ricardo Carvalho no centro e Xavi e Breno a fecharem nos flancos, o São Martinho mal deu grandes espaços para o Casa Pia visar a baliza de Rui Vieira, também graças à missão de Bruno Pinheiro e Pedro Neto no meio-campo. Os gansos, num 3x4x3, iam tentando por fora e por dentro, mas foi apenas num mau alívio do São Martinho que surgiu a melhor ocasião até ao intervalo.

Aos 21 minutos, Tiago Valente tentou o alívio à entrada da área, mas a bola saiu enrolada para o ar e Rafael Martins, após ganhar a frente do lance, rematou cruzado para belíssimo voo de Rui Vieira.

O intervalo chegou com o nulo e, nas bancadas bem repletas, a sensação de que podia haver Taça em São Martinho. Uma ideia contrariada por uma reentrada superior do Casa Pia.

Sem deixar praticamente sair os campenses do seu meio-campo, o Casa Pia chegou ao golo num belo desenho ofensivo: Yan Eteki encontrou Eduardo Ferreira solto nas costas da defesa do São Martinho e este colocou no coração da área para o desvio certeiro de Rafael Martins (51m).

Até à hora de jogo houve domínio e controlo do Casa Pia, mas o São Martinho reagiu e cresceu entre os 60 e os 70 minutos, dispondo de uma grande ocasião para o 1-1: Ricardo Carvalho cabeceou a rasar o ferro.

Expulsão dificultou reação, Poloni acabou com as dúvidas

Numa altura em que o São Martinho dava sinais positivos, ainda que com o Casa Pia seguro de si, Nuno Moreira caiu na área e Manuel Mota entendeu que houve simulação e não falta para penálti, mostrando o segundo amarelo e expulsando o número 10 da equipa de José Bizarro, aos 72 minutos.

Com menos um – em homens e no marcador – a reação dos nortenhos complicou-se. O Casa Pia teve então mais espaços e, após a dança das substituições no quarto de hora final, sentenciou a partir de dois homens saídos do banco: Lucas Soares cruzou e Poloni rematou solto para o 0-2.

Apesar da vitória, nem tudo foi perfeito para o Casa Pia, sobretudo para Anderson, que entrou aos 78 minutos e acabou expulso por acumulação de amarelos em cima do apito final.

_

Jogo realizado no Estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, São Martinho do Campo, Santo Tirso.

Árbitro: Manuel Mota.

Ao intervalo: 0-0.

SÃO MARTINHO: Rui Vieira; Xavi (Pedro Freitas, 79’), Tiago Valente (Leo Costa, 61’), Luiz Grando, Ricardo Carvalho, Breno (Bruno Simões, 61’); Pedro Neto, Bruno Pinheiro; Ricardo Pinto (Pierre Gnaka, 77’), Nuno Moreira, André Martins (Abraão, 79’). Treinador, José Bizarro.

CASA PIA: Lucas Paes; João Nunes, Léo Bolgado, Zolotic; Eduardo Ferreira (Poloni, 87’), Yan Eteki, Neto (Taira, 74’), Leonardo Lelo; Romário Baró (Anderson, 78’), Vitó (Lucas Soares, 74’), Rafael Martins. Treinador, Filipe Martins.

Disciplina – cartões amarelos: Neto, 37’, Nuno Moreira, 62’, 72’, Anderson, 85’, 90+5’. Vermelhos: Nuno Moreira, 72’, Anderson, 90+5’.

Golos: Rafael Martins, 51’, Poloni, 90+3’.