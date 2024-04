Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por 1-0 ante o Vitória, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Significado de ir à final da Taça, olhando também ao liga:] «Estamos à procura dos títulos possíveis. A Taça é um objetivo, estamos a um jogo – e um jogo extremamente difícil – e o Álvaro Pacheco no final veio dizer-me: “ainda não ganhaste, ainda não passaste” com um sorriso. Mas é normal e é boa esta competitividade do Álvaro. E é uma verdade, está 1-0, temos 90 e poucos minutos para fazer, temos de continuar com a tal humildade, perceber os pontos fortes do Vitória e o que podemos provocar no Vitória para estar no Jamor, estamos no intervalo de uma eliminatória muito difícil.»

[Lances de Gonçalo Borges com Bruno Varela e da mão de Borevkovic:] «Não vi, ainda não vi. O que me deu a entender é uma coisa do campo e as imagens são outra coisa. Depois, se querem a minha opinião, dou como dou sempre. No relvado, o último homem cortando a bola com a mão, penso que é vermelho, mas não sei como estão posicionados os outros. Como treinadores, temos uma visão periférica diferente. Ainda não tive oportunidade de ver, numa próxima oportunidade de falar convosco, vou manifestar a minha opinião, como faço sempre.»