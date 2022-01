No último dia de 2021, o FC Porto inaugurou uma estátua de Sérgio Conceição no museu do clube. Pela primeira vez, o treinador dos dragões foi questionado acerca dessa homenagem e frisou que não é isso «que o faz andar».



«Não acho que é o momento antes do jogo em Vizela, uma eliminatória tão importante para nós. Queremos dar continuidade ao que temos feito na Taça de Portugal, na última eliminatória conseguimos uma vitória fantástica e estar aqui a falar de estátua ou menos estátua», começou por dizer, na conferência de imprensa prévia ao jogo da Taça em Vizela.



«Com todo o respeito e carinho que tenho pela homenagem que me fizeram, não é isso que me rege, não é o que faz ser melhor ou pior treinador ou que trabalhe mais ou menos. Tinha tanto ou mais gosto que a estátua estivesse no museu pessoal do presidente do que no museu do clube. Obviamenteque fico muito contente e liseonjeado por esse gesto, mas não é isso que me faz andar», acrescentou.