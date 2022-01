Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após a passagem às meias-finais da Taça de Portugal alcançada com uma vitória em Vizela (3-1):



«Os jogos da Taça são sempre complicados, Jogámos contra uma equipa muito bem organizada e trabalhada que teve problemas nos últimos dias. Mas nós também temos. Não devemos esquecer o que é a nossa equipa. Temos 15 jogadores para o jogo de Belém. O nosso plantel é mais forte que o do Vizela e tínhamos obrigação de dar uma boa resposta e de ganhar.



O Vizela teve mérito em empatar, mas houve algum demérito nosso. Não descobrimos onde ferir o Vizela. Estávamos a entrar de forma previsível. Ficou mais fácil para o Vizela anular as nossas investidas. Ao intervalo retificámos uma ou outra situação. Era preciso acelerar nos corredores laterais e não perder bolas no meio-campo. O segundo golo nasce de uma aceleração por fora e depois encontrámos espaço por dentro que permitia desmontar a organização defensiva do Vizela. Foi uma vitória justa contra um Vizela competente e com miúdos que deram o seu melhor. Todos passamos por este momento e ninguém é culpado.



[Trocas ao intervalo]:



«A atacar mudámos um bocadinho. Fixámos mais o Wendell com o Cardoso e com o Mbemba e demos largura com o Pepê e com o Díaz. Puxámos o Otávio e o Fábio para o corredor central, pois são jogadores que em pouco espaço conseguem desmontar com facilidade. Foi por aí que criámos mais problemas.»



[Fim da linha para Corona no FC Porto]:



«Corona? Não sei. Estamos limitados na linha defensiva. É só ver o que era o banco hoje: não tínhamos centrais nem laterais. É o momento. Temos Zaidu fora, o Manafá lesionado, o Pepe e o Marcano com problemas. Temos de ser criativos e trabalhar outras opções e jogadores que não estão tão preparados para a posição.»



[Comentário sobre a saída de Sérgio Oliveira]:



«Nenhum treinador gosta de perder jogadores. Desportivamente acho que não é bom para o FC Porto, mas há outras situações que a direção acha que são mais importantes do que o Sérgio ficar. Tenho de trabalhar com quem tenho à disposição.»