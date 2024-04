Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por 1-0 ante o Vitória, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo:] «Um resultado positivo da nossa equipa, dentro de um jogo competitivo, que teve momentos de boa agressividade, equipas a quererem muito ganhar vantagem neste jogo da primeira mão para poder ficar mais confortável, cada uma delas, para o jogo da segunda mão. Sabíamos das dificuldades, acho que houve humildade da nossa parte, não dando ao Vitória o que eles gostam. Exploram bem largura, profundidade, a transição defesa-ataque, fomos equilibrados nesse sentido. Faltou-nos aqui e acolá, da primeira para a segunda fase, descobrir os espaços que queríamos descobrir e havia esse espaço. Por vezes não soubemos explorar. É preciso perceber o momento de aparecer e acho que nesse sentido não estivemos tão bem. Há sempre coisas a corrigir, é normal, mas foi uma vitória justa, penso que curta para o que fizemos, temos ali duas ou três oportunidades na segunda parte em que o Varela faz excelentes intervenções, mas também há mérito do guarda-redes do Vitória.»

[Sempre que o FC Porto tem um jogo bem conseguido fala em humildade. Se tem sido isso a diferença:] «A humildade é importante na nossa vida, tem de estar presente em todos os dias, na nossa família, na vida social. Mas tenho um grupo bastante humilde e capaz de aceitar a nossa mensagem, exigência, rigor. Muitas vezes as coisas não saem, mas faz parte do futebol, também há mérito dos adversários e às vezes demérito nosso. Mas humildade não falta.»

[Alterações no onze inicial mudaram a dinâmica:] «Não mudou, mudaram os jogadores, o Jorge [Sánchez] teve a oportunidade dele, porque se calhar eu também olhei um bocadinho para quem estava na frente dele, no corredor direito. E deram uma boa resposta, todos: o Cláudio, o Gonçalo e o Jorge. E também contente com os jogadores que entraram durante o jogo.»