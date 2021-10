A figura: Sérgio Oliveira

É um jogador com pouco ou nada a provar no FC Porto, mas encarou este duelo da Taça de Portugal com a mesma postura de sempre. É com a bola nos pés que faz prova de estatuto, e para isso o Sintrense não tinha antídoto. Marcou dois golos e ainda fez uma assistência em 60 minutos.

O momento: minuto 16

O primeiro golo do jogo foi o mais bonito. Diogo Garrido foi traído pelo efeito da bola, mas há aí também muito mérito de Sérgio Oliveira. Um golaço, a descomplicar cedo a eliminatória para o FC Porto.

Outros destaques:

Evanilson

Ainda não tinha marcado esta época, mas aproveitou esta oportunidade na Taça de Portugal para bisar. Nem esteve propriamente muito ativo, sobretudo na primeira parte, mas na etapa complementar tirou proveito da acutilância. Pela forma como atacou o espaço no lance do primeiro golo, rentabilizando o passe magnífico de Sérgio Oliveira, e depois ao aproveitar o adormecimento da defesa sintrense para um segundo golo.

Francisco Conceição

Esteve bem mais em jogo do que Pepê, por exemplo, mas ainda não desta que marcou o primeiro golo pela equipa principal. É sobretudo isso que tem faltado: maior assertividade em zona de finalização. Teve duas ou três boas situações para marcar, mas não revelou a clarividência necessária.