O Estoril-Praia qualificou-se, na manhã desta sexta-feira, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, graças à vitória por 4-0 ante o Sertanense, no jogo que abriu o quadro da segunda ronda.

No Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, na Sertã, a equipa da II Liga abriu o marcador ao minuto nove, por André Clóvis. Hugo Gomes aumentou a diferença com o segundo golo, aos 37 minutos. Na segunda parte, o ganês Yakubu Aziz, emprestado pelo V. Guimarães, bisou com golos aos 68 minutos e aos 90+5, para fixar o resultado.

A equipa comandada por Bruno Pinheiro é a primeira apurada, a juntar-se aos 16 clubes da I Liga, que entram na próxima fase. Os comandados de Natan Costa ficam pelo caminho e concentram todas as atenções na série E do Campeonato de Portugal.

Os restantes jogos disputam-se entre sábado e domingo.