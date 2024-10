O Sintrense está a viver uma semana especial, com a receção ao FC Porto, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendada para este domingo (17h00). O treinador, Pedro D’Oliveira, sublinhou, na antevisão, o «respeito» pelos dragões como a «maior arma» para tentar uma surpresa, no duelo que opõe a equipa do Campeonato de Portugal aos comandados de Vítor Bruno.

«Acreditamos que sim e trabalhámos para isso. Se não o dissesse, não estava a ser realista. Agora, é uma missão completamente diferente, a nossa realidade é que somos competitivos e trabalhamos para a nossa realidade, mas o FC Porto é o FC Porto, que, na pior das hipóteses, é uma das três melhores equipas em Portugal. Temos o maior respeito possível, mas a nossa maior arma é termos noção desse respeito», disse, ao final da manhã deste sábado, na antevisão ao encontro, no Salão Nobre do Estádio do Sport União Sintrense.

Pedro D’Oliveira tem 28 anos, é dos mais jovens treinadores desta época na Taça de Portugal e assume que este é um jogo «especial» e uma «montra» para o Sintrense mostrar o seu valor. «Tem um significado especial, é o FC Porto e, no momento do sorteio, o primeiro impacto foi: “Vamos jogar contra o FC Porto, é algo que não faz parte do nosso dia-a-dia”. Se será uma montra? É uma montra devido à exposição e temos de aproveitar ao máximo», referiu.

No lançamento do encontro, em conferência de imprensa, esteve também o médio e capitão do Sintrense, Filipe Assunção, conhecido como Pipas, que falou num «momento especial» para si e para a equipa, pretendendo que seja deixada uma boa imagem.

«Não podemos desmentir que é um momento especial. No entanto, sentimos que é um jogo a eliminar, em que temos de entrar concentrados, sabendo que o FC Porto, naturalmente, irá ter mais bola», disse o médio de 33 anos, sem hesitar quanto a se preferiria eliminar o FC Porto ou subir à Liga 3. «Escolhia sem dúvida subir de divisão, porque penso que é, logicamente, muito mais difícil vencer a Taça de Portugal. Temos essa ambição de lutar para subir de divisão e certamente escolheria subir de divisão», apontou.