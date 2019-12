Os sorteios dos quartos de final da Taça de Portugal e do emparelhamento dos possíveis duelos das meias-finais foi realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol em Oeiras.

Sorteio dos quartos de final:

Paços de Ferreira-Famalicão

Benfica-Rio Ave

Académico Viseu-Canelas 2010

FC Porto-Varzim

O sorteio seguinte, referente à meia-final da proval (disputada a duas mão) ditou que o vencedor do duelo Benfica e Rio Ave vai defrntar quem vencer o desafio entre Paços de Ferreira e Famalicão, enquanto Académico Viseu ou Canelas vão medir forças com quem levar a melhor no FC Porto-Varzim.

O calendário prevê que os jogos dos quartos de final tenham lugar nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, enquanto as meias-finais estão previstas para 4, 5 e 6 de fevereiro, primeira mão, e 11, 12 e 13 de fevereiro, segunda mão.