Benfica e Rio Ave vão reeditar a final da Taça de Portugal de 2014 nos quartos de final da atual edição da prova rainha, segundo ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol. Nessa final, o clube da Luz venceu com um golo solitário de Gaitán, mas depois disso, em 2017, a equipa do Vila do Conde também afastou o Benfica, nos oitavos de final, com uma vitória por 3-2.

Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica, começou por recordar este último jogo, logo após o sorteio. «O Rio Ave é um adversário que teremos todo o gosto em defrontar, é um adversário muito valioso, Deus queira que não aconteça o que aconteceu em 2017, quando fomos eliminados. São dois clubes da I Liga, dois clubes que se respeitam e que irão tudo fazer para ultrapassar esta eliminatória», começou por referir.

António Campos, presidente do Rio Ave, também começou por destacar os bons resultados do clube nesta competição, com destaque para a tal presença na final do Jamor em 2014. «Nos últimos anos temos conseguido bons resultados, já estivemos na final da Taça, percebemos e sentimos o que é o Jamor. É um dos nossos objetivos, respeitamos muito o Benfica, mas uma coisa é certa, não temos nada a perder. Vamos fazer o nosso melhor jogo», destacou o representante dos vilacondenses.