Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota na final da Taça de Portugal frente ao FC Porto (2-0):



«Sabíamos que não era um jogo fácil. Tentámos mostrar a nossa melhor versão, mas a primeira parte não nos deixou satisfeitos pelo que fizemos. Fomos lentos, previsíveis e sem capacidade para ferir o adversário. A expulsão [de Wendell] ajudou a libertar-nos um pouco, arriscámos tudo com as substituições, mas mesmo nesse período não conseguimos estar perto da baliza. As finais são isto, não há margem para errar. Tínhamos de ser melhores do que o adversário. Saímos frustrados porque queríamos levar a Taça para casa.»



Tudo o que seja desvalorizar a nossa época é de mau tom. Os nossos adeptos mereciam que ganhássemos a Taça para premiar o que nos deram. É a paixão dos adeptos que faz o Sp. Braga.

Mais oportunidads virão, temos de acreditar e trabalhar para voltar às finais.»