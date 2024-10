Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 do Sp. Braga sobre o 1.º Dezembro, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Vou recordar o trajeto inicial na última Taça de Portugal que vencemos, iniciámos com 2-1 na Trofa, com um golo do Galeno ao cair do pano. A nossa expetativa é que seja um bom pronúncio para o que se segue. Por vezes são este tipo de desfechos que nos levam a vencer a Taça ou chegar à final do Jamor. Estivemos sempre organizados, mas quando não se faz o 2-0 estamos sujeitos a sofrer o golo, no final o que me apetece dizer é missão cumprida. Mais uma vez, vencemos um jogo na raça, já não é o primeiro, nem o segundo em que isso acontece.»

«Adversário causou problemas? Não tenho razão de queixa quanto à atitude competitiva dos jogadores, algum pode não ter estado no seu melhor, alguns não estiveram inspirados. Em termos de atitude, a equipa foi a jogo, esteve determinada e se assim não fosse não conseguia dar a volta ao resultado, já perto do fim. O jogo foi muito difícil, mas este é um capítulo fechado, agora é abrir o capítulo da Liga Europa.»

«Dinâmicas na equipa? A equipa teve muitas alternâncias de saída, não tivemos a presença entrelinhas que devíamos ter. Perdemos alguma ligação no nosso jogo, que é sempre muito ligado e sinto que faltou sequência mais à frente. Tudo isso fez com que na segunda parte fixássemos muito mais os jogadores. Não podíamos correr riscos, globalmente fiquei satisfeito com uma parte, menos com outra.»