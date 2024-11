Carlos Carvalhal orientou o Leixões entre 2001 e 2003, tendo levado a equipa a uma final da Taça em 2002 - perdida para o Sporting. No regresso do estádio do Mar, o treinador foi homenageado antes do duelo entre os Bebés do Mar e o Sp. Braga e emocionou-se depois de ter recebido uma camisola.



No final da partida, o técnico partilhou a forma como viveu os minutos de comunhão com a massa adepta do Leixões instantes antes do apito inicial.



«Não sou muito destas coisas, de quase chorar, mas estive à porta. Mais por ver o estádio, os adeptos, as pessoas, os meus antigos jogadores, o presidente e o diretor desportivo da altura. O significado da homenagem é extremamente gratificante. Recebemos umas taçitas e umas medalhas, mas estas são as medalhas que todos gostam, são as medalhas das pessoas», atirou, na sala de imprensa do estádio do Mar.