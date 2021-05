O Sp. Braga vai disputar a segunda final da temporada em Coimbra, no próxima domingo. Depois de terem deixado escapar a Taça da Liga para o Sporting, os minhotos vão procurar conquistar a prova Rainha e repetir os feitos de 1966 e de 2016.



Carvalhal lembrou que a presença dos bracarenses nas decisões é um sinal de crescimento, lamentando a quebra na fase final do campeonato.



«O Sp. Braga chega pela primeira vez na sua história a duas finais na mesma época. É sintoma de crescimento. Andámos na decisão do campeonato até ao último terço. O Sp. Braga teve sempre a iniciativa dos jogos e isso causa mais desgaste. Desde que começámos a época, nunca esperámos por um adversário, procurámos sempre a iniciativa e olhámos todos olhos nos olhos. Isso criou desgaste, mas assumimos isso. É a nossa forma de jogar. O facto de estarmos nas decisões é sinal de crescimento, mas fica para a posteridade quem ganha. Estamos apostados a vencer o troféu para ficar para a posterioridade e ligado às equipas de 1966 e de 2016», referiu, em declarações exclusivas à TVI.



Natural de Braga, o treinador não esconde que seria «especial» conquistar o troféu para a Cidade dos Arcebispos.



«É um jogo especial, não posso esconder. Se ganharmos a Taça, e independentemente do que aconteça nos próximos cinco ou dez anos, o troféu vai ficar sentimentalmente ligado a mim por isso. A nossa vontade é muito grande e a vontade cria laços e um elo comum que muitas vezes permite superar adversários de maior qualidade. Apostamos nesse sentimento e procurei transmiti-lo aos jogadores. Será importante para ganharmos», disse.