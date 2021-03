Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI após o triunfo sobre o FC Porto por 3-2, no Dragão, que garante o apuramento para a final da Taça de Portugal.

«Já não tenho palavras para os meus jogadores. Por tudo: pela atitude, pela sequência de jogos. Como hoje, sem defesa esquerdo, com o Bruno, que é um miúdo da equipa B a ter de entrar, com algumas limitações.

Fizemos um jogo absolutamente fantástico em dois pontos de vista. Primeiro nos 30 minutos, quando fizemos três golos e tivemos uma bola na trave, sempre com enorme qualidade; E depois um jogo diferente quando ficámos reduzidos a dez contra uma equipa poderosíssima como o FC Porto. Obrigou-nos a vestir o fato de macaco, a ser estoicos e a cerrar as linhas, mas nunca nos desmembrámos.

Mesmo a ter de jogar com o Piazón noutra linha mais recuada a fechar na esquerda, onde estávamos limitados.

Mas os meus jogadores foram todos estoicos. Fizemos o que nos competia nos dois momentos. Sabemos fechar caminhos, não é só a jogar com bola. Agora com mais tempo para trabalhar vamos ainda melhorar na transição ofensiva.»

[Pode ser época história de afirmação e aproximação aos chamados ‘três grandes’?]

«Para mim é irrelevante. Eu preparei este jogo como todos: focados para ganhar. Estamos menos focados no destino e mais no caminho porque é o caminho que nos vai fazer chegar até onde for possível. Mas há simetrias, não nos vamos meter em pé de igualdade com equipas que têm outros argumentos. Vamos com calma e com os pés no chão. Agora está fechado o dossier da Taça de Portugal e focar no próximo jogo, que é com o V. Guimarães.»