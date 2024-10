João Nuno, em conferência de imprensa, após a derrota do 1.º Dezembro frente ao Sp. Braga, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Dificuldades criadas ao Sp. Braga? É difícil explicar, nunca me tinha acontecido algo semelhante na carreira. Este é o terceiro jogo seguido em que ou perco o jogo ou perco os pontos. Não é fácil digerir. Sabíamos das diferenças entre as duas equipas, tínhamos de sofrer alguns momentos sem bola e sabíamos quem tínhamos de controlar do Sp. Braga. Pelo que fizemos dentro de campo, sinto que merecíamos pelo menos o prolongamento. Só que eles têm o João Moutinho e a qualidade dele fala por si.»

«Segredo do 1.º Dezembro em jogar o jogo? Ambição explica-se com o acreditar que nós temos, ao contrário do que se fala, tínhamos muito a perder hoje aqui. Ainda assim, ganhámos muito porque fomos jogar com o Sp. Braga. Tivemos que nos adaptar, dentro da nossa estratégia conseguimos fazê-lo. Gostamos de atrair para depois procurar o espaço. Tínhamos de pensar mais rápido. Não fomos uma equipa de defender, tivemos algumas oportunidades para fazer mais golos. Estou muito satisfeito com o que os jogadores fizeram. Há muita qualidade nesta equipa, conseguimos enfrentar as dificuldades.»