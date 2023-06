Boas notícias para Artur Jorge na véspera da final da Taça de Portugal. Tormena e Borja estão recuperados e trabalharam sem limitações no relvado do Jamor, nos primeiros 15 minutos do treino abertos à comunicação social.



Os dois defesas fizeram exercícios com bola à semelhança dos restantes companheiros de equipa e devem estar aptos para a final deste sábado (17h15) frente ao FC Porto.



Em sentido contrário, Sequeira fez a viagem com a comitiva minhota para Lisboa, mas não integrou a sessão de trabalho. O defesa foi recentemente submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo (artroscopia) e ficou junto à linha lateral a observar o treino dos companheiros, ao lado do treinador e de outros elementos do staff minhoto.

A sessão no relvado, marcada pelo calor que se faz sentir nesta tarde de sábado, contou com momentos de boa disposição, sobretudo aquando do tradicional «meinho», que juntou toda a equipa.



Às 18h00, Artur Jorge e o capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, vão participar na conferência de imprensa de antevisão à final da prova Rainha.