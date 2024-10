O Sp. Braga deslocou-se até ao «reduto» do 1.º Dezembro e venceu por 2-1, carimbando assim a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal.

Massamá recebeu o duelo entre 1.º Dezembro e Sp. Braga, onde além das diferenças em termos de orçamentos, foram colocadas à prova duas realidades muito distintas. Uma equipa habituada a adversários da Liga 3 e outra já com experiência europeia.

Com sete alterações no onze, Carlos Carvalhal viu os seus jogadores entrarem com voz de comando no encontro e raramente deixaram o adversário chegar com perigo à baliza de Hornicek.

Logo aos dez minutos, um cruzamento de Rafik Guitane quase terminou em golo para a formação bracarense, não fosse a cabeçada de El Ouazzani acertar em cheio no poste. Este foi, de resto, um lance que vincou ainda mais a superioridade do Sp. Braga, com destaque para a qualidade ofensiva, ora por Guitane, ora por Gharby.

RECORDE O FILME DO ENCONTRO

Ora, apesar da superioridade em jogo corrido, foi de bola parada que a equipa visitante conseguiu chegar ao golo e através do suspeito do costume. Na sequência de um pontapé de canto, o médio uruguaio surgiu ao primeiro poste e finalizou de cabeça, para o 1-0.

Do outro lado, a única oportunidade clara de golo, no primeiro tempo, surgiu pelos pés de Pedro Jesus, depois de um lance bem construído por Evandro Barros. O camisola 17 foi o elemento mais desestabilizador do 1.º Dezembro, sempre pronto para receber a bola e muito forte no um contra um.

Até ao intervalo, destaque para um momento de maior superioridade do 1.º Dezembro no encontro, ainda que o resultado não tenha sofrido qualquer alteração.

Para o segundo tempo, Carlos Carvalhal promoveu três alterações e deu minutos a João Moutinho, que já não jogava desde agosto.

Ora, as mexidas deram resultado e a verdade é que o Sp. Braga voltou a tomar conta do jogo, com Roberto Fernández em bom plano e a fazer o que El Ouazzani não tinha conseguido nos primeiros 45 minutos, perturbar a defensiva adversária. Num lance onde o avançado espanhol aproveitou a desconcentração de Cesinha, apenas o poste evitou o 2-0.

Ainda assim, a velha máxima do futebol voltou a pesar e também na sequência de uma bola parada, o 1.º Dezembro chegou ao golo do empate. Após um pontapé de canto, a bola sobrevoou toda a área e foi ter à cabeça de Gabriel Morais, que desviou o esférico do alcance de Hornicek e atirou a contar.

A partir daqui o nervosismo tomou um pouco conta da equipa visitante, que não conseguiu chegar ao empate e o jogo seguiu para prolongamento, debaixo de um bom ambiente em Massamá, apesar do frio que caiu no relvado.

Só que o verdadeiro balde de água gelada chegou já no último lance do encontro. Uma falta à entrada da área deixou nos pés de João Moutinho a possibilidade de dar a vitória aos bracarenses e apesar da idade, a classe do internacional português veio ao de cima e assinou um autêntico golaço.