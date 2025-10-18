O Sporting Clube de Braga garantiu, este sábado, a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal 2025/26, ao vencer o Grupo Desportivo de Bragança, do Campeonato de Portugal (0-1). Ricardo Horta foi o herói da tarde ao marcar, aos 84 minutos, o golo que evitou prolongamento no Estádio Municipal de Bragança.

A formação orientada por Carlos Vicens entrou em campo determinada a assumir o jogo e cedo demonstrou superioridade na posse de bola. Sandro Vidigal foi o primeiro a criar perigo, logo aos sete minutos, obrigando o guarda-redes João Victor a intervir. O jovem extremo voltou a criar perigo aos 21 minutos, num ataque bracarense que, apesar da superioridade, revelou alguma falta de inspiração no último passe. Dorgeles também dispôs de uma boa oportunidade, mas falhou o alvo por pouco (26m).

O Bragança, por sua vez, tentava sair em transição sempre que possível, mas a eficácia na finalização não acompanhou o esforço e a organização defensiva. A melhor ocasião dos transmontanos surgiu já no arranque da segunda parte, aos 46 minutos, quando Carlos Ferreira tentou surpreender, mas rematou ao lado.

O Sp. Braga manteve a toada de domínio, ainda que com dificuldades em encontrar espaços na bem estruturada defensiva brigantina. O golo decisivo acabaria por surgir já perto do final, a seis minutos dos 90, com Ricardo Horta a combinar bem com Fran Navarro e a finalizar com um remate rasteiro e colocado, fazendo o 0-1 no marcador.

A equipa minhota ainda dispôs de uma oportunidade para ampliar a vantagem, aos 89 minutos, mas El Ouazzani rematou à figura do guarda-redes João Victor. Nos instantes finais, o Bragança ficou reduzido a dez unidades após expulsão direta de Rúben, por entrada dura sobre Fran Navarro.

Sp. Braga cede receita ao Bragança

Num gesto de fair play, ficou confirmado, no final do encontro, que toda a receita do jogo reverterá a favor do GD Bragança, reforçando o espírito desportivo que marcou esta eliminatória da Taça de Portugal.

Com o apuramento confirmado, o SC Braga já conhece o adversário da próxima ronda: o Nacional da Madeira, que venceu esta tarde o Rebordelo, representante da AF Bragança (1-3).