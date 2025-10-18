FIGURA: Ricardo Horta

É uma das figuras incontornáveis do Sporting de Braga e voltou a provar porquê. Lançado no início da segunda parte, o internacional português mudou por completo a dinâmica ofensiva dos minhotos. Trouxe critério, visão e capacidade de desequilíbrio a uma equipa que se mostrava presa e previsível. O golo aos 84 minutos, que garantiu a passagem à quarta eliminatória, foi a recompensa de quem assumiu as rédeas do jogo quando mais era preciso. Em Bragança, voltou a confirmar o seu peso no plantel e a influência que continua a ter no futebol bracarense.

MOMENTO: Ricardo Horta marca e decide jogo para o Sp. Braga (84m)

Ricardo Horta fez o golo que valeu a vitória ao Sp. Braga em Bragança e a jogada tem tudo de si: a visão inicial e a conclusão. Horta recebeu a bola em zona frontal, fora da área, esperou a entrada de Leonardo Lelo e este deu em Fran Navarro, enquanto Horta apareceu desde trás para receber um passe atrasado do espanhol e finalizar. A bola só parou no fundo da baliza.

OUTROS DESTAQUES:

João Moutinho: aos 39 anos, continua a dar uma lição de classe e inteligência dentro de campo. Sempre sereno, orientou o jogo do Sp. Braga com o seu habitual critério, procurando constantemente soluções de progressão e equilíbrio. Mesmo sem o brilho coletivo a acompanhá-lo, Moutinho manteve a qualidade e a lucidez, jogando “de cadeirinha” e mostrando que a idade é apenas um número quando o talento e a experiência falam mais alto.

Parini: o médio argentino do GD Bragança foi o espelho da entrega e da garra transmontana. Comprometido e incansável, foi o principal motor da equipa da casa, tanto a defender como a lançar as saídas rápidas. O seu posicionamento e leitura de jogo foram fundamentais para conter o ímpeto bracarense durante largos períodos. Saiu aos 73 minutos, esgotado, mas com a sensação de dever cumprido. Se tivesse conseguido manter-se em campo até ao fim, talvez o desfecho pudesse ter sido diferente.