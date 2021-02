O jogo entre Sporting de Braga e FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, ficou marcado pela lesão grave de David Carmo.

O central da equipa minhota sofreu a infelicidade num lance em que tentou evitar o remate de Luis Díaz, que acabou por atingi-lo com o pé que utilizou para rematar. Após consultar o vídeoárbitro, o árbitro do encontro, Luís Godinho, acabou por expulsar Luis Díaz, que saiu em lágrimas.

David Carmo teve de deixar o relvado numa ambulância, mas foi preciso recorrer à ajuda de cinco jogadores e um elemento do staff do FC Porto para empurrar o veículo para fora do terreno de jogo.

