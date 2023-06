Sp. Braga e FC Porto disputam neste domingo, a partir das 17h15, a final da Taça de Portugal. O jogo realiza-se no Estádio Nacional, no Jamor, e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Com Tormena e Borja integrados, Artur Jorge debate-se apenas com uma baixa devido a lesão: Sequeira. Do lado portista, os lesionados João Mário e Fernando Andrade falham o duelo com a equipa minhota.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS.