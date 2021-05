Sp. Braga e Benfica disputam este domingo (20h30) o último jogo entre equipas do escalão principal do futebol português na temporada 2020/21. O Estádio Cidade de Coimbra será o palco da final da Taça de Portugal, que será transmitida pela TVI e terá um acompanhamento especial no Maisfutebol.



Este será o quarto duelo entre Sp. Braga e Benfica na presente época. Na 7.ª jornada da Liga, a equipa minhota venceu no Estádio da Luz (2-3).



Nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, a equipa de Carlos Carvalhal garantiu novamente um triunfo, por 2-1. No último encontro, para a Liga, o Benfica venceu em Braga (1-2).



Confira os onzes prováveis de Sp. Braga e Benfica na galeria associada a este artigo.