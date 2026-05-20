António Nobre é o árbitro da final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quarta-feira, no seu site oficial.

O árbitro de 37 anos da Associação de Futebol de Leiria (AF Leiria) foi o designado para dirigir a final que está agendada para as 17h15 do próximo domingo, 24 de maio, no Estádio Nacional.

António Nobre vai ter como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira, mas há um árbitro assistente de reserva. Trata-se de Inácio Pereira, que no último fim de semana esteve no Sp. Braga-Estrela, o seu jogo de despedida de quase 30 anos de carreira na arbitragem.

O quarto árbitro é Hélder Malheiro e, no vídeo-árbitro (VAR), vai estar Pedro Ferreira, com dois assistentes de VAR, Ricardo Moreira e Nuno Eiras.

António Nobre já apitou 35 jogos esta época, 28 deles em provas nacionais e sete em competições internacionais. É a quinta vez que apita a equipa principal do Sporting em 2025/26, depois de quatro jogos na Liga: o Famalicão-Sporting (1-2), o Sporting-Alverca (2-0), o Benfica-Sporting (1-1) e o Sporting-Vitória (5-1). Do Torreense, apitou um jogo: a derrota caseira da equipa de Torres Vedras ante o Desportivo de Chaves (0-2).