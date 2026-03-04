Francesco Farioli, treinador do FC Porto em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 1-0 frente ao Sporting, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Eliminatória em aberto

«Está tudo em aberto. Vamos recebê-los dentro de algumas semanas, no Dragão. Nesse sentido, acredito que tudo está dentro das nossas possibilidades. Claro que eles têm uma pequena vantagem. Mas, da nossa parte, se abordarmos o jogo da forma como devemos, penso que temos todas as hipóteses de seguir em frente.»

Seis alterações «baralharam o Sporting»

«É para trazer jogadores importantes como o Moffi e o Fofana, já tinham entrado mas ainda não tinham sido titulares. Penso que a resposta deles foi muito positiva. Como sabe, acredito muito na força do coletivo, na força da equipa. Quero ter a energia certa. Hoje, mais uma vez, fizemos o nosso trabalho. Especialmente na primeira parte, quando tinha todos os jogadores nas posições certas. Acho que estivemos muito bem. A melhor imagem da primeira parte, para mim, foi o facto de o nosso adversário ter demorado 20 minutos a regressar do intervalo. Tentaram encontrar os ajustes certos para responder ao que apresentámos hoje.»

Impacto para o jogo com o Benfica

«Em termos de impacto, o que retiramos deste jogo é que fizemos um bom jogo. Claro que a segunda parte foi diferente, mas quando tens de ter de terminar o jogo com o Pepê como lateral e com o Pablo Rosário como central... Ele está habituado a jogar ali, mas não é um defesa-central. E, mesmo assim, em três jogos contra o Sporting, que tem o melhor ataque, conseguiram marcar apenas um golo de bola corrida e dois de penálti. Isso diz muito sobre a nossa prestação. Na primeira parte, quando pudemos jogar com o nosso lateral-direito natural e com o nosso central, o que vi foi uma equipa muito dominante, a recuperar muitas bolas. Já vos disse: a melhor imagem para mim é a duração do intervalo. Demoraram 20 minutos a regressar ao relvado. Em 20 minutos encontraram a solução adequada. Vir aqui e colocá-los em tantas dificuldades é algo digno de registo. Depois, nada tenho a dizer sobre a qualidade deles. Já o disse ontem, hoje e direi amanhã: são uma grande equipa. Mas, na nossa própria análise, fizemos um grande jogo. E podemos retirar daqui muita energia positiva.»