Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 1-0 frente ao Sporting, deixou muitas críticas à forma como o jogo foi gerido pelo árbitro e garantiu que Bednarek foi lesionado «de propósito».

Lesão de Bednarek

«Quanto ao Bednarek, amanhã de manhã vai realizar uma ressonância magnética. Porque, como as imagens mostram de forma muito, muito clara, levou uma joelhada quando a bola já estava longe. Houve uma intenção clara de prejudicar a saúde do Bednarek. E conseguiram-no.»

Queixas das «atitudes» do Sporting

«Normalmente o intervalo dura 15 minutos em qualquer equipa do mundo. Mas eles tiveram o “luxo” de decidir quando regressar ao relvado. Portanto, até aí tiveram minutos extra. Depois, como vos disse, na segunda parte tive de substituir o Alberto Costa por causa do cartão amarelo. Nem sequer foi falta. Enquanto isso, jogadores do Sporting deveriam ter visto três amarelos antes, claramente. E também a situação com Bednarek, que é tão evidente. Mais uma vez, amanhã de manhã caberá a quem de direito analisar as imagens, tomar a decisão adequada e aplicar as devidas consequências ao jogador. E ainda algumas imagens muito interessantes, digamos assim, de um grande gesto no final da primeira parte. Pela expressão facial do jogador e pelo gesto que fez, não deixa muito espaço para interpretação. Foi muito claro o que quis dizer. E também nesse caso, se seguirmos as regras, sabemos o que deveria acontecer.»

«Já expus o meu ponto de vista. Há coisas que se podem ver e coisas que não se podem ver. O penálti é penálti. Não há dúvidas. Nesse ponto, não há discussão. Mas 37 minutos antes há uma falta clara sobre o Pepê que acaba por resultar num livre para eles, e essa jogada conduz à ação que nos causa o penálti. Depois, na microgestão do jogo, os cartões, as faltas, permitir que um jogador fantástico como o Jurgen vá em todas as jogadas pressionar o árbitro, a protestar constantemente, enquanto o nosso capitão não pôde dar um único passo para falar… Para mim, essa é a parte dolorosa. A parte “louca” é ver, no final da primeira parte, este tipo de imagens. Numa situação normal, hoje deveríamos jogar contra o AVS ou o Santa Clara. Penso que a segunda falta é amarelo, sobre o Catamo. Mas, na realidade, houve uma falta anterior, em frente ao banco, sobre o William Gomes. E o primeiro amarelo nem sequer é falta.»

«Vamos ver amanhã...»

«É muito difícil ver tudo a partir do relvado, porque algumas situações acontecem rapidamente. Só depois do jogo é possível analisar com as imagens e com cabeça fria. Temos um exemplo recente de situações que só se conseguem avaliar depois, com recurso às imagens e à televisão. Há regras. É apenas uma questão de respeitar as regras.»