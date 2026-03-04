Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa após o triunfo por 1-0 sobre o FC Porto para as meias-finais da Taça de Portugal, foi perentório na resposta as acusações de mau caráter de Luís Suárez por parte de Francesco Farioli. O técnico dos leões sublinhou ainda que o treinador italiano devia «estar mais focado no FC Porto».

Gesto de Suárez

«Não sei, não vi. Se fez algum gesto, se calhar estava a fazer algum sinal relacionado com o que aconteceu no último jogo no Dragão, sobre as bolas. Pode ter sido por aí. Em relação ao caráter, nem sequer ponho isso em causa, nem vou comentar as palavras do mister Farioli. Também não ponho em causa o caráter e a personalidade do Luís. O que ele tem feito e a marca que tem deixado no nosso campeonato falam por si. E vai continuar a marcar. Nem é assunto, para mim, pôr em causa o caráter de um atleta.»

Imagens dos lances polémicos no tablet

«No tablet vejo as imagens do jogo, aquilo que é estratégia e tático para eu tentar melhorar a equipa... Felizmente, em casa tenho dois tablets, consigo ver mais imagens do que o normal. Não vou estar aqui a comentar a arbitragem porque não o faço e evito ao máximo de fazê-lo e não o faço. É a opinião do treinador adversário. Apenas isso».

Críticas de Farioli sobre o Sporting

«O adversário está muito focado no Sporting, quando devia focar-se mais no FC Porto. Eu também podia dizer que, desde que estou no Sporting, tirando situações do VAR, nunca tinha visto dez minutos de compensação na primeira parte por tantas paragens, por quebras de tempo, por paragens, por também cada lance de assistências, não vou estar aqui a comentar isso. O jogo também entrou muito em quezílias. Podia comentar aqui outros lances do jogo, não vou estar a comentar. Por isso, não vou estar aqui a falar de arbitragem, mas sim do jogo.»

Farioli diz que o FC Porto devia estar a jogar com o AVS ou Santa Clara

«Nem merece resposta.»