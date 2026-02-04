O fecho do mercado marcou Alvalade com a possibilidade da saída de Hjulmand, capitão dos leões. O médio dinamarquês falhou o jogo frente ao Nacional, segundo a imprensa, devido ao facto de o Sporting ter rejeitado uma proposta do At. Madrid. Na antevisão à partida com o AVS, Rui Borges não quis comentar o assunto e garante que Hjulmand não só será titular, como capitão do Sporting, na partida para a Taça de Portugal.

Hjulmand é um não assunto

«Não vou falar mais, já falei no fim do jogo, está tudo dito. Disse que ia jogar, vai jogar amanhã e vai ser titular. [...] Não há situação nenhuma, é um grande capitão, um grande líder e exemplo. É alguém em quem o grupo olha e confia e assim continuará a ser. Amanhã voltará ao jogo, será titular e capitão. Sinto que o Rui [Borges] tem um grande capitão.»

Estrutura está com Rui Borges

«O Rui [Borges] está aqui para dar a cara [sobre o tema Hjulmand]. A confiança da estrutura para com o Rui ou para com a equipa técnica tem sido desde o primeiro dia. A confiança é total, estamos sempre em sintonia com a estrutura, nada em contrário. Muita confiança e muito diálogo desde o primeiro dia.»