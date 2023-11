Fábio Oliveira, treinador do Dumiense, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida frente ao Sporting (8-0), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:



«Perder por 8-0, dói. Não viemos aqui com o autocarro, tentámos jogar e não queimámos tempo. Quando o Sporting acelera, a diferença é realmente grande. Estivemos bem na primeira parte e organizados, o Sporting não criou muitas oportunidades. Sofremos dois golos de canto na primeira parte. O Sporting é muito forte no [ataque] ao primeiro poste, estávamos avisados para isso, mas há coisas que são naturais na vida e não posso pedir a um jogador de 1,70 que vá buscar um jogador de dois metros.



Portanto, não há muito a fazer. Tentámos arriscar mais um bocadinho na segunda parte, mas sofremos o 3-0 logo no início. A história do jogo resume-se muito a isso. Depois foi sofrer. O Sporting meteu o Gyoeres, Edwards, mais carne no assador... o que fica é ver os meus jogadores a chorarem antes do jogo, a emoção... os adeptos foram incríveis. É um momento bonito na história do clube.



Jogar contra Sporting em Alvalade... sabíamos que íamos sofrer. O Sporting é forte na bola parada e sofremos dois golos assim. Isso desmontou a nossa tentativa de transitar e criar perigo. O que fica é uma derrota pesada, mas são realidades completamente diferentes. Deixámos uma boa imagem, o fuebol português preciso disso também. Não há muito a contar sobre o jogo.



[Golos que o Dumiense sofreu de canto]: «Fartei-me de avisar e mostrar, mas há coisas no futebol que não se controlam e a qualidade é uma delas. O Sporting é muito forte no primeiro psote, mas a qualidade dos jgoadores, que colocam a bola no sítio certo, é difícil de contrariar. Por isso é que os meus jogadores estão no campeoanto de Portugal e outros estão na Liga.



O Dumiense é um clube pequeno, de gente humilde, mas séria. O clube está a passar uma fase de mudança. É preciso focar no campeoanto e precisamos muito dos adeptos. Este apoio que tivemos aqui, temos de o ter no campeonato. São adeptos exigentes, e muito bem, e eles não estão satisfeitos com o nosso desempenho no campeonato.»