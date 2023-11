Paulinho, autor de um hat-trick na equipa do Sporting, em declarações na flash inteview da SportTV, após a goleada (8-0) frente ao Dumiense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal:



«É uma boa maneira de passar. Fizemos um jogo sério, o facto de termos feito tanto golos mostra o respeito que tivemos pelo Dumiense. É sempre bom marcar, três golos ainda melhor.



Temos de respeitar toda a gente. O Dumiense merece o nosso respeito. Já estive em divisões mais abaixo e a melhor forma de respeitar um adversário é ser sério.»



[Sobre a Atalanta]: «Vai ser um jogo diferente, mas queremos dar uma excelente resposta.»



[Concorrência com Gyokeres]: «Competitividade dentro do plantel é ótima. Torna-nos melhores jogadores e melhor equipa. Depois o mister é que decide. Trabalho para jogar, mas o mister é que decide.»