Declarações do avançado do Sporting, Paulinho, à RTP, após o empate ante o Benfica (2-2), na Luz, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Com este resultado, o Sporting está na final, depois de ter ganho por 2-1 na primeira mão:

[Chave do jogo e quão importante é esta final:] «A chave esteve na união, o Benfica é uma excelente equipa, é normal, como nós somos. Ia ser um jogo muito difícil, tínhamos de estar juntos, saber onde ir buscar a bola. Somos uma equipa que joga por títulos e estamos agora numa decisão no Jamor.»

[Se agora o objetivo é conquistar a Taça e o campeonato:] «O nosso principal objetivo é ganhar o próximo jogo. São dois jogos diferentes, competições diferentes, cargas emocionais diferentes e este era decisivo, o próximo não é decisivo, mas é muito importante e queremos ganhar.»

[Se com Gyökeres há mais Paulinho neste Sporting:] «Temos é mais Sporting, que é o que importa.»