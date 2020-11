Rui Gomes, treinador do Sacavenense, analisa a goleada sofrida no Jamor, frente ao Sporting, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal (1-7):

«A cinco minutos do fim estávamos a perder por três golos. O resultado ficou um pouco alargado de mais, com os três golos sofridos nos últimos cinco minutos. Mas estamos muito orgulhosos do que fizemos. A estratégia ficou logo condicionada pelo golo aos três minutos. Mas saímos com a cabeça bem levantada.»

«Este jogo pode trazer-nos alguma capacidade para percebermos que existe muita diferença da nossa realidade para outras realidades, mas que dentro do nosso campeonato temos de ser extremamente competitivos. Estamos numa época anormal, por causa da covid-19, mas isto pode trazer motivação para, nos jogos que interessam agora, sermos extremamente competitivos e levarmos o nome do Sacavenense a voos altos.»

[muitas vezes o Sacavenense teve seis jogadores na última linha…] «Não era o objetivo, mas o Sporting forçou isso. Era uma linha de quatro ou cinco, com a ajuda de um corredor lateral. Por vezes tivemos de baixar os dois extremos, por mérito do Sporting. Tentámos contrariar isso. Aqui e ali fomos obrigando o Sporting a perder algumas vezes a posse de bola. Na segunda parte subimos um pouco a linha defensiva e criámos mais perigo. Isso resultou até certo ponto.»

[vai ser difícil agora conseguir que a equipa mude o chip e regressa à sua normalidade?] «A maior dificuldade foi o que aconteceu antes, ter muita gente no treino. Agora voltamos a entrar no nosso habitat natural. Não haverá grandes dificuldades. Amanhã e quarta ainda vamos estar um bocadinho a pensar um bocado nesse jogo, mas sábado temos jogo para o campeonato, e nem há tempo para descansar, até porque todos têm os seus trabalhos. »