Se acabar em terceiro na Liga, Benfica “torce” pelo Sporting no Jamor
Para aceder diretamente à fase de liga da Liga Europa e não começar a época na segunda pré-eliminatória e, por isso, arrancar 2026/27 mais cedo
Para aceder diretamente à fase de liga da Liga Europa e não começar a época na segunda pré-eliminatória e, por isso, arrancar 2026/27 mais cedo
Sporting e Torreense vão disputar a final da Taça de Portugal e, com o aproximar do final da época e decisões em jogo no apuramento para as competições europeias, se o Benfica terminar em terceiro lugar da Liga portuguesa, pode até, de certa forma, ficar a “torcer” pelo êxito dos leões no Jamor.
Embora seja nesta altura segundo classificado com 72 pontos, o Benfica está nessa posição à condição, pois o Sporting, terceiro com 71, tem um jogo a menos. O segundo lugar, recorde-se, dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (que se joga a 4/5 de agosto e 11 de agosto). O terceiro dá entrada na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. E o quarto dá entrada na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.
E é aqui que entra a questão da final da Taça de Portugal. O vencedor da “prova rainha” garante lugar na fase de liga da Liga Europa, algo que o Torreense pode garantir, negando assim uma possível vaga europeia ao quinto classificado.
No entanto, se for o Sporting a vencer a Taça e se ficar em segundo lugar na Liga (posto para o qual só depende de si, embora matematicamente também ainda possa ser campeã) e se o Benfica for terceiro, as águias passam a entrar, não na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, mas sim diretamente na fase de liga. Algo que faz grande diferença no arranque da época, pois a segunda pré-eliminatória da Liga Europa joga-se a 23 e a 30 de julho, enquanto a fase de liga só arranca a 16/17 de setembro.
Há ainda algo mais a considerar, pois se o Sporting ganhar a Taça, independentemente de ser segundo ou terceiro classificado, vai abrir vaga para o quinto classificado da Liga, fazendo com que seja este a entrar na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência (que também se joga a 23 e 30 de julho) e o quarto classificado a entrar na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, nas mesmas datas.
Por outro lado, de recordar que, se ficar no segundo lugar da Liga, o Benfica (tal como o Sporting), ficam a torcer pelo êxito do Aston Villa na Liga Europa, para uma possível entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões. Isto porque a equipa inglesa está bem posicionada para assegurar o apuramento para a Champions via Premier League.