FIGURA: William Gomes

Já é conhecida a qualidade do jovem brasileiro dos dragões. Um dos mais irrequietos na equipa de Farioli, sempre que fletia para o meio, soavam os alarmes da baliza de Rui Silva e foi de William que surgiu o primeiro lance de perigo do encontro, com um cruzamento venenoso a passar muito perto da baliza leonina.

MOMENTO: bola ao poste de Alan Varela (49m)

A abrir o segundo tempo, o médio argentino recebeu uma bola à entrada da área e, com todo o tempo do mundo, rematou forte em cheio no poste direito da baliza defendida por Rui Silva. A melhor oportunidade do FC Porto em todo o jogo.

Outros destaques:

Alan Varela: esteve sempre seguro no meio-campo do FC Porto totalmente renovado em relação à partida diante do Arouca para o campeonato. Foi do médio argentino o lance que levou mais perigo à baliza do Sporting com um remate do meio da rua diretamente aos ferros.

Pepê: o extremo brasileiro do FC Porto tentou sempre soltar-se das amarras de Fresneda e chegou a ter algumas boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, mas acabou por não conseguir faturar.

Kiwior: entrou no final da primeira parte para render o lesionado Bednarek e mostrou estar à altura uma vez mais. Nos lances em que foi chamado a intervir, não complicou, e foi mantendo a baliza defendida por Diogo Costa a zeros, não fosse o penálti cometido por Fofana.

Gabri Veiga: uma das substituições da segunda parte de Farioli, tentou dinamizar o momento ofensivo do FC Porto, com boas ideias, mas nem sempre correspondido da melhor forma pelos colegas de equipa.