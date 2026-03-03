FIGURA: Luís Suárez

É verdade que esteve a maior parte do jogo «apagado», mas como já tem habituado nos últimos jogos, não precisa de muito para registar o nome na lista dos marcadores. Pouco menos de um mês depois, o colombiano voltou a marcar ao FC Porto com uma grande penalidade, o quinto golo nos últimos quatro jogos.

MOMENTO: penálti sobre Hjulmand (59m)

O jogo recomeçava na segunda parte com um remate do FC Porto ao poste, mas foi o Sporting que chegou ao golo por intermédio de uma grande penalidade cometida por Fofana sobre Hjulmand. Luís Suárez assumiu a marcação e fez como «mandam os livros»: bola para um lado, Diogo Costa para o outro.

Outros destaques:

Hjulmand: o médio dinamarquês voltou a estar intransponível no miolo dos leões. Com cortes decisivos, mas foi no ataque que acabou por fazer a diferença. Já no segundo tempo, o capitão do Sporting ganhou a bola a Fofana e acabou travado dentro da área pelo médio portista, conquistando uma grande penalidade.

Morita: no jogo 150 do japonês ao serviço do Sporting, Morita mostrou-se irrepreensível no meio-campo do Sporting. Um dos mais esclarecidos, foi dele um corte providencial à passagem do minuto 24, antes que a bola chegasse a Fofana. Nos aspetos ofensivos, soube sempre manter a postura, mesmo sob pressão, com passes de ótima qualidade.

Catamo: sempre irrequieto nas alas, ora na esquerda onde começou o encontro, ora na direita onde trocou com Luís Guilherme, teve uma das grandes oportunidades do jogo com um remate à meia-volta já dentro da área, mas desta vez não conseguiu fazer o gosto ao pé.

Maxi Araújo: sempre muito combativo, o estilo já conhecido do lateral uruguaio, conseguiu travar William Gomes, salvo raras exceções. Manteve a ala esquerda do Sporting bastante viva, sempre a ajudar nas incursões ofensivas dos leões.