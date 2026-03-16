O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) absolveu o futebolista do Sporting, Morten Hjulmand, recusando a queixa apresentada pelo FC Porto, que tinha levado à abertura, por parte do CD da FPF, de um processo ao atleta dinamarquês.

A informação, avançada na tarde desta segunda-feira pela imprensa desportiva nacional, foi confirmada pelo Maisfutebol. Em causa estava, na queixa dos azuis e brancos, uma alegada agressão de Hjulmand no Sporting-AVS, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, ganho pelos leões por 3-2 (após prolongamento), a 5 de fevereiro.

O lance em causa envolveu Hjulmand e Tiago Galletto, no prolongamento, aos 115 minutos, tendo o jogador do AVS, na sequência de uma disputa de bola pelo ar, sido atingido na cabeça pelo dinamarquês, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado. O jogo estava empatado 2-2 nessa altura e o Sporting chegou ao golo da vitória por Geny Catamo, dois minutos depois.

Por entender que o lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso assinalou, em campo, falta a favor do Sporting. Entretanto, após a queixa do FC Porto e da abertura do processo, o CD da FPF considerou, na decisão final (com testemunhos da equipa de arbitragem liderada por André Narciso e que teve Bruno Esteves no VAR) que o que foi ajuizado em campo não pode ser alterado pelas instâncias disciplinares.

Após superar o AVS, o Sporting encontrou o FC Porto nas meias-finais da Taça, cuja primeira mão foi disputada a 3 de março em Alvalade e ganha pela equipa treinada por Rui Borges, por 1-0, com um golo de Luis Suárez. O jogo da segunda mão ainda não tem data marcada, mas está previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão.

No outro duelo das meias-finais estão Fafe e Torreense, que empataram a um golo na primeira mão, em Fafe, a 4 de fevereiro.