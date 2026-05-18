O Sporting regressa esta terça-feira ao trabalho com um treino no Estádio Nacional, em Oeiras, tendo em vista a final da Taça de Portugal frente ao Torreense.

A sessão está agendada para as 11h00 e terá os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.

De recordar, a final da Taça de Portugal disputa-se no próximo domingo, às 17h15, no Jamor, com o Sporting em busca de revalidar o título enquanto o Torreense quer conquistá-lo pela primeira vez.

