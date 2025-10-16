O Sporting regressou esta quinta-feira aos trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo, já com todos os internacionais de volta ao grupo desde esta quarta-feira, numa sessão que serviu para continuar a preparar a receção ao Paços de Ferreira, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Rui Borges contou ainda com a presença dos jovens Salvador Blopa e Rafael Nel, chamados para integrar o treino em Alcochete.

Os leões voltam a treinar na manhã de sexta-feira, novamente à porta fechada. A conferência de imprensa de antevisão está marcada para as 12h30, também na Academia Cristiano Ronaldo.

De recordar, o Sporting viaja até Paços de Ferreira para defrontar o clube homónimo, a partir das 20h15, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.