A final da Taça de Portugal masculina 2025/26 entre Sporting e Torreense, a 24 de maio (domingo), já tem hora definida, tendo apito inicial marcado para as 17h15, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta segunda-feira.

«Para conhecimento dos Sócios Ordinários e demais interessados, informamos que a Final da Taça de Portugal 2025/2026 - Sporting CP SAD x SCU Torreense SAD - realizar-se-á no Estádio Nacional, Jamor, no dia 24 maio 2025, pelas 17:15 horas, com transmissão na RTP e Sport TV», refere a FPF, em comunicado.

Para chegar à final, o Sporting, que entrou em prova na terceira eliminatória, superou Paços de Ferreira, Marinhense, Santa Clara, AVS e FC Porto. Já o Torreense, que começou na segunda eliminatória, levou a melhor ante ADC Correlhã, UD Oliveirense, Lusitânia de Lourosa, Casa Pia, União de Leiria e AD Fafe.

O Sporting, atual detentor, procura a sua 19.ª Taça de Portugal da história. O Torreense está pela segunda vez na final, 70 anos depois, procurando vencer a competição pela primeira vez.