Rui Borges aposta no onze mais forte, apenas com duas pequenas alterações. A primeira motivada pela lesão de Fresneda: à direita da defesa joga Vagiannidis. Já a segunda, é por opção: Quaresma é desta vez titular e remete Diomande para o banco.

Do lado do Torreense, e em relação ao último jogo, o treinador Luís Tralhão remete Alex Alfaro e Musa Drammeh para o banco de suplentes, para apostar em Costinha e Kevin Zohi no ataque.

Ficha de jogo

ONZE DO SPORTING: Rui Silva; Vagiannidis, Quaresma, Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Trincãoe Pote; Luis Suárez.

Suplentes: João Virgínia, Diomande, Ricardo Mangas, Kchorashvili, Daniel Bragança, Geovany Quenda, Faye, Luis Guilherme e Rafael Nel.

ONZE TORREENSE: Lucas Paes; David Bruno, Stopira, Ali Diadie e Javi Vasquez; Guilherme Liberato, Leo Azevedo e Dany Jean; Luis Quintero, Kevin Zohi e Costinha.

Suplentes: Unai Pérez, Arnau Casas, Alex Alfaro, Luis Trabulo, André Simões, Ismail Seydi, Brian Agbor, Danilo Santos e Musa Drammeh.