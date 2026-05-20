Taca Portugal
Há 1h e 16min
Sporting volta a esgotar bilhetes para a final da Taça de Portugal
Leões anunciaram nova lotação esgotada para o duelo com o Torreense no Jamor
O Sporting anunciou esta quarta-feira que já não existem bilhetes disponíveis para a final da Taça de Portugal frente ao Torreense, marcada para domingo, no Estádio Nacional do Jamor.
Depois de terem esgotado a primeira vaga de ingressos colocada à venda a 12 de maio, os adeptos leoninos voltaram a responder em força à nova remessa disponibilizada esta quarta-feira pelo clube de Alvalade.
Também a FPF já tinha esgotado anteriormente a sua quota de ingressos, pelo que os bilhetes restantes apenas poderão ser adquiridos através dos pontos de venda oficiais do Torreense.
De recordar, a final da prova-rainha disputa-se este domingo, 24 de maio, às 17h15, no Jamor, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
